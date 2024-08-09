Олимпиада. Художественная гимнастика. Чемпионкой стала Дарья Варфоломеев. Израильтянка на пятом месте
время публикации: 09 августа 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 18:53
Чемпионкой Парижской олимпиады в индивидуальном многоборье (художественная гимнастика) стала Дарья Варфоломеев (Германия).
Она была лучшей в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Результат чемпионки 142.850 балла.
На втором месте болгарка Боряна Калейн.
Бронзовую медаль завоевала победительница квалификации итальянка София Раффаэли.
Израильтянка Дарья Атаманов заняла пятое место (133.850). Она была третьей в упражнениях с лентой.
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