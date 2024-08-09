Олимпиада. Художественная гимнастика. Чемпионкой стала Дарья Варфоломеев. Израильтянка на пятом месте

Чемпионкой Парижской олимпиады в индивидуальном многоборье (художественная гимнастика) стала Дарья Варфоломеев (Германия).

Она была лучшей в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Результат чемпионки 142.850 балла.

На втором месте болгарка Боряна Калейн.

Бронзовую медаль завоевала победительница квалификации итальянка София Раффаэли.

Израильтянка Дарья Атаманов заняла пятое место (133.850). Она была третьей в упражнениях с лентой.