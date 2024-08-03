Сборная Израиля на парижской Олимпиаде. Кто и в каком виде спорта завоевал медали
время публикации: 03 августа 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 17:29
На данный момент сборная Израиля занимает в медальном зачете парижской Олимпиады девятнадцатое место.
Сборная Израиля установила национальный рекорд по количеству медалей на одной олимпиаде. Израильтяне в Париже завоевали шесть медалей: одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую.
Две медали завоевали в виндсерфинге, три – в дзюдо.
Чемпионом олимпиады стал виндсерфер Том Реувени.
Серебряные медали завоевали дзюдоистки Инбар Ланир и Раз Гершко, виндсерфер Шарон Кантор, Артем Долгопят (спортивная гимнастика).
Бронзовым призером олимпиады стал дзюдоист Петр Пальчик.
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