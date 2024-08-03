Сборная Израиля на парижской Олимпиаде. Кто и в каком виде спорта завоевал медали

На данный момент сборная Израиля занимает в медальном зачете парижской Олимпиады девятнадцатое место.

Сборная Израиля установила национальный рекорд по количеству медалей на одной олимпиаде. Израильтяне в Париже завоевали шесть медалей: одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую.

Две медали завоевали в виндсерфинге, три – в дзюдо.

Чемпионом олимпиады стал виндсерфер Том Реувени.

Серебряные медали завоевали дзюдоистки Инбар Ланир и Раз Гершко, виндсерфер Шарон Кантор, Артем Долгопят (спортивная гимнастика).

Бронзовым призером олимпиады стал дзюдоист Петр Пальчик.