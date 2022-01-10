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NEWSru.co.il :: Спорт10 января 2022 г., 09:55

Кубок африканских наций. Эфиопы проиграли сборной Кабо-Верде

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За "фол последней надежды" был удален Яред Байе

В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций, который накануне стартовал в Камеруне, эфиопы проиграли сборной Кабо Верде 0:1.

Уже на 12-й минуте сборная Эфиопии осталась в меньшинстве. За "фол последней надежды" был удален Яред Байе (Фазиль Кетема, Гондар).

Победный гол был забит на последних секундах первого тайма. Диагональ на дальнюю штангу. бывший форвард "Левски" и "Галатасарая" Гарри Родригес (Олимпиакос) эффектно сбросил мяч в центр вратарской. Бывший форвард "Дижона" Жулио Тавареш (Аль-Файсали, Саудовская Аравия) опередил защитника и головой отправил мяч в сетку 0:1.

Эфиопы за весь матч не создали ни одного голевого момента. Зато их вратарь Таклемарлам Шанко (Этиопиан Кофи, Аддис-Абеба) совершил немало впечатляющих сжйвов.


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