Кубок африканских наций. Мане реализовал пенальти на последних секундах матча

В Кубке африканских наций, который проходит в Камеруне, едва не произошла громкая сенсация. Главный фаворит сборная Сенегала едва не сыграла вничью с зимбабвийцами. Победа 1:0. Садио Мане реализовал пенальти на седьмой минуте компенсированного времени.

Первый опасный момент "Львы Теранги" создали на первой минуте. Бума Сарр (Бавария) метров с 25 послал мяч рядом со штангой. На 21-й минуте Сарр (он вообще-то защитник) вновь оказался на острие атаки, пробил в дальний угол, но не попал. Кстати, в первые 20 минут несмотря на обилие ударов с разных дистанций, соперники ни разу не пробил в створ ворот.

На 24-й минуте Садио Мане (Ливерпуль) проскочил между двух защитников, вышел один на один, но не смог переиграть вратаря Петроса Мари (Платинум, Звашаване, Зимбабве).

На 38-й минуте Идрисса Гуйе (ПСЖ) оказался один перед воротами, но не смог обработать мяч.

"Воины" отвечали ударами издали. Они в первом тайме один раз опасно исполнили штрафной. Мяч пролетел чуть выше ворот сборной Сенегала, которые защищал Сени Денг (Куинз Парк Рейнджерс, Лондон). Голкипер "Челси" (и один из лучших вратарей мира) Эдуар Менди незадолго до начала турнира заболел коронавирусом и не мог сыграть в этом матче.

Во втором тайме картина матча не изменилась. Больше и опаснее атаковали сенегальцы. "Воины" в атаку выдвигались все реже и в основном рассчитывали на удары издали.

На 84-й минуте зимбабвийцы могли забить после розыгрыша штрафного. Но у форварда не получился удар.

В компенсированное время мяч попал в руку Келвину Мандзонгве (Платинум). Садио Мане реализовал пенальти 1:0.