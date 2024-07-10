Евро 2024. Сегодня определится второй финалист
время публикации: 10 июля 2024 г., 06:25 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 06:25
Сегодня состоится второй полуфинал чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
В Дортмунде встретятся сборные Англии и Нидерландов. Фаворитом считается команда Англии.
Начало матча в 22:00 по израильскому времени.
Накануне в финал вышла сборная Испании, главный фаворит турнира, победившая французов 2:1.
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