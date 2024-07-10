Евро 2024. Сегодня определится второй финалист

Сегодня состоится второй полуфинал чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

В Дортмунде встретятся сборные Англии и Нидерландов. Фаворитом считается команда Англии.

Начало матча в 22:00 по израильскому времени.

Накануне в финал вышла сборная Испании, главный фаворит турнира, победившая французов 2:1.