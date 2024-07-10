Евро 2024. Испанцы победили сборную Франции и вышли в финал

В Мюнхене состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Испанцы одержали волевую победу над сборной Франции 2:1..

Испания: Унаи Симон, Хесус Навас (58, Вивиан), Начо, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (76, Мерино), Ямаль (90 + 4, Ферран Торрес), Нико Уильямс (90 + 4, Субименди), Мората (76, Оярсабаль).

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Канте (62, Гризманн), Рабьо (62, Камавинга), Тчуамени, Дембеле (79, Жиру), Коло-Муани (62, Барколя), Мбаппе.

Испанцы создали первый опасный момент на пятой минуте. Ямаль навесил. Фабиан руис выиграл борьбу у трех защитников и пробил головой. Выше.

На 8-й минуте Мбаппе навесил на дальнюю штангу. Коло Муани головой отправил мяч в сетку 0:1

Болельщики освистывали каждое касание мяча Кукурельей.

На 21-й минуте Ямаль метров с 25 нанес удар в дальний угол. Мяч от штанги отлетел в сетку 1:1. На 25-й минуте Дани Ольмо прорвался к углу вратарской и точно пробил 2:1. Мяч влетел в сетку от ноги Кунде. Автогол.

На 47-й минуте Меньян вышел далеко за пределы штрафной и в подкате отобрал мяч у Ямаля.

Во втором тайме французы больше атакуют. Но опасные моменты создают нечасто. Гризманн, который вышел на замену, был почти незаметен.

На 86-й минуте Мбаппе на скорости ворвался в штрафную, но пробил очень неточною.

Имея большое преимущество во втором тайме, французы были неубедительны в атаке.