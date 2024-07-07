Евро 2024. Суперкомпьютер и букмекеры согласны: фаворит - сборная Испании

Перед полуфиналами чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, эксперты статистического сервиса Opta постарались "вычислить" фаворита турнира.

Главный фаворит - сборная Испании (32.17% на победу).

На втором месте французы (27.31%). На третьем - англичане (26.59). Наименьшие шансы на победу у голландцев (13.93).

Напомним, до турнира и и после группового этапа суперкомпьютер считал главным фаворитом англичан, после 1/8 финала - немцев.

Букмекеры считают основным фаворитом испанцев. На втором месте англичане, на третьем - французы. Наименьшие шансы на победу у голландцев.