Юниорский чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли итальянцам и победили хорватов
время публикации: 10 июля 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 08:51
В Регенсбурге, Германия, проходит юниорский чемпионат Европы по бейсболу (спортсмены до 18 лет).
В матче первого тура израильтяне проиграли итальянцам 0:7.
Во втором туре сборная Израиля победила хорватов 18:8.
Сегодня израильтяне играют с испанцами.
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