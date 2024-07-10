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Юниорский чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли итальянцам и победили хорватов

время публикации: 10 июля 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 08:51
Юниорский чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли итальянцам и победили хорватов
AP Photo/Marta Lavandier

В Регенсбурге, Германия, проходит юниорский чемпионат Европы по бейсболу (спортсмены до 18 лет).

В матче первого тура израильтяне проиграли итальянцам 0:7.

Во втором туре сборная Израиля победила хорватов 18:8.

Сегодня израильтяне играют с испанцами.

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