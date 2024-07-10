Юниорский чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли итальянцам и победили хорватов

В Регенсбурге, Германия, проходит юниорский чемпионат Европы по бейсболу (спортсмены до 18 лет).

В матче первого тура израильтяне проиграли итальянцам 0:7.

Во втором туре сборная Израиля победила хорватов 18:8.

Сегодня израильтяне играют с испанцами.