Определился соперник "Маккаби". Результаты матчей Лиги чемпионов
Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Стяуа" в гостях разгромил "Виртус" 7:1.
Паневежис (Литва) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 3:0
Хамрун Спартанс (Мальта) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 0:1
Зе Нью Сэйнтс (Уэльс) - Дечич (Тузи, Черногория) 3:0
Два мяча забил бывший игрок молодежного состава "Астон Вилы" Бредли Янг.
Санта Колома (Андорра) - Балкани (Косово) 1:2
Победный гол на 90-й минуте забил бывший нападающий молодежного состава загребского "Динамо" Бернард Каррика.
Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 0:0
Виртус (Сан-Марино) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 1:7
Во втором отборочном раунде румынский клуб сыграет с тель-авивским "Маккаби".
Три гола забил Дариус Олару, по два - Даниэль Попа и Давид Микулеску.