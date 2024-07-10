Определился соперник "Маккаби". Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Стяуа" в гостях разгромил "Виртус" 7:1.

Паневежис (Литва) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 3:0

Хамрун Спартанс (Мальта) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 0:1

Зе Нью Сэйнтс (Уэльс) - Дечич (Тузи, Черногория) 3:0

Два мяча забил бывший игрок молодежного состава "Астон Вилы" Бредли Янг.

Санта Колома (Андорра) - Балкани (Косово) 1:2

Победный гол на 90-й минуте забил бывший нападающий молодежного состава загребского "Динамо" Бернард Каррика.

Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 0:0

Виртус (Сан-Марино) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 1:7

Во втором отборочном раунде румынский клуб сыграет с тель-авивским "Маккаби".

Три гола забил Дариус Олару, по два - Даниэль Попа и Давид Микулеску.