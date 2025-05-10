Чемпионат Италии. Три гола за последних 19 минут. "Милан" продолжает борьбу за еврокубки

В стартовом матче тридцать шестого тура чемпионата Италии "Милан" одержал волевую победу 3:1 над "Болоньей".

"Милан" выиграл третий матч подряд и поднялся на восьмое место. Отставание от "Ювентуса". занимающего четвертое место - 3 очка. Что говорит о плотности в лидирующей группе и сложности борьбы за еврокубки.

У "Болоньи" на 2 очка больше. Она занимает 7-е место.

На 73-й минуте "Болонья" вела в счете 1:0.

"Милан" выдал великолепные последние 20 минут матча и остался в гонке за местом в еврокубках.

Первый опасный момент был создан на 24-й минуте. Домингес обыграл защитника и опасно пробил в дальний нижний угол. Вратарь выручил "Милан".

Интересное достижение. В первом тайме футболисты "Миана" ни разу не нарушили правила.

На 49-й минуте Рикаардо Орсолини сместился с фланга в центр, обыграл защитника и отправил мяч в дальнюю "шестерку" 0:1.

На 73-й минуте Пулишич сделал пас в штрафную. Сантьяго Хименес ударом метров с 10 сравнял счет 1:1.

Через 2 минуты Хименес забил второй гол. Его не засчитали. Офсайд. На 79-й минуте мяч после удара Жоау Феликса попал в зщитника и отскочил к Пулишичу, который забил победный гол 2:1.

На второй минуте компенсированного времени Чуквуэзе обвграл защитника и прострелил. Хименес пробил точно 3:1.