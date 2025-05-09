СМИ. Хаби Алонсо договорился о трехлетнем контракте с "Реалом"
время публикации: 09 мая 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 13:05
Хаби Алонсо согласовал условия трехлетнего контракта с мадридским "Реалом", сообщают испанские СМИ.
Он возглавит команду в конце мая после ухода Карло Анчелотти.
Под руководство Хаби Алонсо "Байер" (Леверкузен) в прошлом сезоне стал чемпионом Германии, в этом сезоне станет серебряным призером.
За два тура до финиша "Байер" опережает "Айнтрахт" на 12 очков и отстает от "Баварии" на 8.
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