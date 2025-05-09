СМИ. Хаби Алонсо договорился о трехлетнем контракте с "Реалом"

Хаби Алонсо согласовал условия трехлетнего контракта с мадридским "Реалом", сообщают испанские СМИ.

Он возглавит команду в конце мая после ухода Карло Анчелотти.

Под руководство Хаби Алонсо "Байер" (Леверкузен) в прошлом сезоне стал чемпионом Германии, в этом сезоне станет серебряным призером.

За два тура до финиша "Байер" опережает "Айнтрахт" на 12 очков и отстает от "Баварии" на 8.