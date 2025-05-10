Чемпионат Германии. Дебют Бауэра. "Хоффенхайм" почти спасся

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Хоффенхайм" сыграли вничью 2:2.

"Деревенские парни" не побеждают в четвертой игре подряд, но близки к тому. чтобы сохранить место в Бундеслиге. Отрыв от "Хайденхайма" составляет 6 очков. "Хоффенхайм" уже не вылетит напрямую.

Это был первый матч "волков" под руководством Даниэля Бауэра, тренера молодежной команды. Ральф Хазенхюттль был уволен после серии из 8 игр без побед.

"Вольфсбург" дважды выходил вперед.