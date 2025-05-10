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Чемпионат Германии. Дебют Бауэра. "Хоффенхайм" почти спасся

Футбол
время публикации: 10 мая 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 09:32
Чемпионат Германии. Дебют Бауэра. "Хоффенхайм" почти спасся
AP Photo/Martin Meissner

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Хоффенхайм" сыграли вничью 2:2.

"Деревенские парни" не побеждают в четвертой игре подряд, но близки к тому. чтобы сохранить место в Бундеслиге. Отрыв от "Хайденхайма" составляет 6 очков. "Хоффенхайм" уже не вылетит напрямую.

Это был первый матч "волков" под руководством Даниэля Бауэра, тренера молодежной команды. Ральф Хазенхюттль был уволен после серии из 8 игр без побед.

"Вольфсбург" дважды выходил вперед.

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