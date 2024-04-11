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Израильская ассоциация футбола подписала соглашение с КОНМЕБОЛ

время публикации: 11 апреля 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 16:35
Израильская ассоциация футбола подписала соглашение с КОНМЕБОЛ
AP Photo/Jorge Saenz

Израильская ассоциация футбола подписала договор о сотрудничестве с Федерацией футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), сообщает Ynet.

Соглашение включает возможность участия сборной Израиля в Кубке Америки в будущем.

Соглашение было подписано в Асунсьоне.

На встрече, которой руководил глава КОНМЕБОЛ (вице-президент ФИФА) Алехандро Домингес, обсуждались различные проекты сотрудничества.

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