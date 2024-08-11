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Олимпиада. Медальный зачет выиграла сборная США. Израильтяне на 41-м месте

время публикации: 11 августа 2024 г., 18:44 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 18:44
Олимпиада. Медальный зачет выиграла сборная США. Израильтяне на 41-м месте
AP Photo/Michael Conroy

Победителем медального зачета Парижской олимпиады стала сборная США. Американцы завоевали 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали.

На втором месте сборная Китая, лидировавшая до последнего часа олимпиады (40 + 27 + 24).

На третьем месте японцы (20 + 12 + 13).

В первую десятку вошли сборные Австралии (18 + 19 +16),

Франции (16 + 26 + 22),

Нидерландов (15 + 7 + 12),

Великобритании (14 + 22 + 29),

Южной Кореи (13 + 9 +10),

Италии (12 + 13 + 15),

Германии (12 + 13 + 8).

Сборная Узбекистана заняла 13-е место (8 + 2 + 3). Пять золотых медалей завоевали боксеры из Узбекистана.

Сборная Украины заняла 22-е место (3 + 5 +4).

Сборная Израиля заняла 41-е место (1 + 5 + 1).

Всего медали завоевали представители 93 сборных (в официальном медальном зачете не учитывались медали, завоеванные индивидуальными нейтральными спортсменами. В количестве сборных они учтены).

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