Кросби обошел Савара и Андрейчука. Победный буллит Петтерсона

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" 2:4. "Колорадо" разгромил "Детройт" 7:3.

Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2

Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 2:4

На 48-й минуте гости вели в счете 3:0. Хозяева сократили отставание до минимума. На 59-й минуте Джефф Картер поразил пустые ворота.

Александр Овечкин отметился голевой передачей.

Лидер "пингвинов" Сидней Кросби сделал две результативные передачи и поднялся на 30-е место в списке бомбардиров НХЛ (1340 очков). Он обошел Дени Савара и Дэйва Андрейчука, у которых по 1338 очков.

Аризона Койотс - Флорида Пантерз 1:3

Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингз 7:3

Три голевых передачи сделал Девон Тэйвз (Колорадо). Дублем отметился Андре Бураковски (Колорадо).

Нью-Джерси Дэвилз - Нешвилл Прэдейторз 2:3

Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс 4:3 (буллиты)

Хозяева трижды вели в счете. Победный буллит (единственный в серии - счет серии 1:0 - команды исполнили по три буллита) реализовал Элиас Петтерссон.

Вегас Голден Найтс - Филадельфия Флайерз 3:4

Голкипер "летчиков" Картер Харт признан первой звездой дня - он отразил 41 бросок.