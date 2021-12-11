Ошибка вратаря и дальний удар. "Кельн" неожиданно проиграл аутсайдеру

В стартовом матче пятнадцатого тура чемпионата Германии "Аугсбург" в гостях победил "Кельн" 2:0.

"Кельн": Швэбе, Хектор, Чихос, Килиан, Шмитц, Озджан, Кайнц (Шауб, 83), Дуда, Любичич, Модест, Андерссон (Тильман, 83)

"Аугсбург": Гикевич, Яго, Оксфорд, Гауэлеу, Гумны, Варгас (Саренрен-Безее, 81), Дорш, Моравек (Педерсен, 58), Калиджури (Йенсен, 58), Хан (Фрамбергер, 90+3), Грегорич (Кордова, 79)

"Кельн" находится в середине турнирной таблицы, "Аугсбург" - в придонном слое (из зоны вылета "фуггеры" выбрались благодаря победе в Кельне). Однако традицию не нарушили - в последние 10 лет в матчах Бундеслиги "Аугсбург" не проигрывал в Кельне.

Хотя эксперты ставили на подопечных Штеффена Баумгарта, "Кельн" проиграл в практически равной игре.

На 72-й минуте Варгас прострелил. Вратарь очень неудачно прервал передачу. Андре Хан добил мяч в сетку 0:1.

Хозяева бросились отыгрываться, но в концовке пропустили еще один мяч. На 88-й минуте защитник неудачно вынес мяч из штрафной. Бывший полузащитник "Баварии" (молодежного состава) Никлас Дорш пробил метров с 30 0:2.