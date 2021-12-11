Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
17 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 09:27

Ошибка вратаря и дальний удар. "Кельн" неожиданно проиграл аутсайдеру

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ошибка вратаря и дальний удар. "Кельн" неожиданно проиграл аутсайдеру

В стартовом матче пятнадцатого тура чемпионата Германии "Аугсбург" в гостях победил "Кельн" 2:0.

"Кельн": Швэбе, Хектор, Чихос, Килиан, Шмитц, Озджан, Кайнц (Шауб, 83), Дуда, Любичич, Модест, Андерссон (Тильман, 83)

"Аугсбург": Гикевич, Яго, Оксфорд, Гауэлеу, Гумны, Варгас (Саренрен-Безее, 81), Дорш, Моравек (Педерсен, 58), Калиджури (Йенсен, 58), Хан (Фрамбергер, 90+3), Грегорич (Кордова, 79)

"Кельн" находится в середине турнирной таблицы, "Аугсбург" - в придонном слое (из зоны вылета "фуггеры" выбрались благодаря победе в Кельне). Однако традицию не нарушили - в последние 10 лет в матчах Бундеслиги "Аугсбург" не проигрывал в Кельне.


Хотя эксперты ставили на подопечных Штеффена Баумгарта, "Кельн" проиграл в практически равной игре.

На 72-й минуте Варгас прострелил. Вратарь очень неудачно прервал передачу. Андре Хан добил мяч в сетку 0:1.

Хозяева бросились отыгрываться, но в концовке пропустили еще один мяч. На 88-й минуте защитник неудачно вынес мяч из штрафной. Бывший полузащитник "Баварии" (молодежного состава) Никлас Дорш пробил метров с 30 0:2.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
"Нант" победил, проигрывая 0:2 после первого тайма. Великолепный победный гол Саймона
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Гол бывшего форварда "Зари". Победный пенальти на последних секундах матча
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 декабря 2021
Участники плэй-офф Лиги Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 декабря 2021
"Локомотив" вылетел из еврокубков. Лиэль Абада сделал голевую передачу
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:57 "Сельта" и "Мальорка" сыграли вничью
11:12 Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
10:40 Команда Андрея Шевченко проиграла в дерби
10:03 Кросби обошел Савара и Андрейчука. Победный буллит Петтерсона
09:27 Ошибка вратаря и дальний удар. "Кельн" неожиданно проиграл аутсайдеру
08:14 Адетокунбо установил рекорд. Результаты матчей НБА
07:45 "Нант" победил, проигрывая 0:2 после первого тайма. Великолепный победный гол Саймона
07:00 "Барселона" победила "Реал" и вышла в лидеры. Результаты матчей Евролиги
06:11 Гол бывшего форварда "Зари". Победный пенальти на последних секундах матча
05:38 Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
Загрузка...