Пропалестинские активисты напали в Лондоне на Флойда Мэйвезера.

Несколько пропалестинских активистов напали на легендарного боксера Флойда Мейвезера в Лондоне, сообщает Ynet.

Нападение произошло, когда спортсмен зашел в ювелирный магазин в районе Hatton Garden. Боксер заявил, что гордится своей поддержкой Израиля.

Во время инцидента спортсмен не пострадал.

Флойд Мейвезер известен своей поддержкой Израиля, особенно во время войны с террористической группировкой ХАМАС.

Он неоднократно посещал нашу страну, оказывал финансовую помощь, привозил гуманитарную помощь.

На прошлой неделе легендарный боксер посетил тель-авивское дерби баскетбольных команд "Маккаби" и "Апоэль".