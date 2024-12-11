Пропалестинские активисты напали в Лондоне на Флойда Мэйвезера
время публикации: 11 декабря 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 14:26
Несколько пропалестинских активистов напали на легендарного боксера Флойда Мейвезера в Лондоне, сообщает Ynet.
Нападение произошло, когда спортсмен зашел в ювелирный магазин в районе Hatton Garden. Боксер заявил, что гордится своей поддержкой Израиля.
Во время инцидента спортсмен не пострадал.
Флойд Мейвезер известен своей поддержкой Израиля, особенно во время войны с террористической группировкой ХАМАС.
Он неоднократно посещал нашу страну, оказывал финансовую помощь, привозил гуманитарную помощь.
На прошлой неделе легендарный боксер посетил тель-авивское дерби баскетбольных команд "Маккаби" и "Апоэль".
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