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Спорт

Теннис. Гаэль Монфис стал победителем турнира в Окленде и рекордсменом века

Теннис
время публикации: 11 января 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 10:01
Теннис. Гаэль Монфис стал победителем турнира в Окленде и рекордсменом века
AP Photo/Pat Hoelscher

Победителем теннисного турнира в Окленде, Новая Зеландия, стал французский теннисист Гаэль Монфис.

В финале он победил бельгийца Зизу Бергса 6:3, 6:4.

Финал продолжался 91 минуту.

Гаэль Монфис (38 лет и 4 месяца) стал самым возрастным победителем турнира АТР с 1977 года.

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