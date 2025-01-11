Теннис. Гаэль Монфис стал победителем турнира в Окленде и рекордсменом века

Победителем теннисного турнира в Окленде, Новая Зеландия, стал французский теннисист Гаэль Монфис.

В финале он победил бельгийца Зизу Бергса 6:3, 6:4.

Финал продолжался 91 минуту.

Гаэль Монфис (38 лет и 4 месяца) стал самым возрастным победителем турнира АТР с 1977 года.