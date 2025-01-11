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Чемпионат Италии. "Лацио" не смог обыграть аутсайдера

Футбол
время публикации: 11 января 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 09:50
Чемпионат Италии. "Лацио" не смог обыграть аутсайдера
AP Photo/Gregorio Borgia

В стартовом матче двадцатого тура чемпионата Италии "Лацио" не смог обыграть "Комо" 1:1 и упустил возможность приблизиться к лидирующей тройке.

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 60), Жиго, Романьоли, Лука Пеллегрини (Тавареш 60), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Хюсай 73), Чауна, Деле-Баширу, Диа.

"Комо": Бютез, ван дер Бремпт, Кемпф, Доссена, Альберто Морено (Белотти 69), Энгельхардт, Да Кунья, Пас (Ассане Диао 20), Фадера, Стрефецца (Бенджамин Коне 85), Кутроне (Маццителли 85).

В последних семи матчах "орлы" одержали только 2 победы.

В начале матча гости упустили несколько голевых моментов. Пас перебросил мяч через Проведеля, но не попал в ворота. После удара Кемпфа мяч попал в перекладину.

На 34-й минуте римляне открыли счет. Перехват мяча на чужой половине поля. Булайе Диа обыграл защитника и метров с 15 отправил мяч точно в "шестерку" 1:0.

В самом начале второго тайма "Комо" мог отыграться. После удара Доссены Жиго вынес мяч с линии ворот.

На 58-й минуте римляне остались в меньшинстве. За "грязный подкат" вторую желтую карточку получил Лум Чауна.

На 72-й минуте Стрефецца навесил. Бывший форвард "Милана" Патрик Кутроне пробил в падении головой 1:1.

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