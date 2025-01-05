Теннис. Победителем турнира в Брисбене стал Иржи Легечка. Опелка получил травму
время публикации: 05 января 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 15:38
Победителем теннисного турнира в Брисбене стал чешский теннисист Иржи Легечка.
Финал продолжался всего 14 минут.
При счете 4:1 в пользу чеха американец Райлли Опелка не смог продолжить игру из-за травмы руки, которую он получил в полуфинальном матче.
Иржи Легечка во второй раз в карьере стал победителем турнира АТР.
Напомним, Райлли Опелка в четвертьфинале сенсационно победил Новака Джоковича.
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