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Спорт

Теннис. Победителем турнира в Брисбене стал Иржи Легечка. Опелка получил травму

Теннис
время публикации: 05 января 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 15:38
Теннис. Победителем турнира в Брисбене стал Иржи Легечка. Опелка получил травму
AP Photo/Pat Hoelscher

Победителем теннисного турнира в Брисбене стал чешский теннисист Иржи Легечка.

Финал продолжался всего 14 минут.

При счете 4:1 в пользу чеха американец Райлли Опелка не смог продолжить игру из-за травмы руки, которую он получил в полуфинальном матче.

Иржи Легечка во второй раз в карьере стал победителем турнира АТР.

Напомним, Райлли Опелка в четвертьфинале сенсационно победил Новака Джоковича.

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