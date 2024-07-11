Евро 2024. Гол на 90-й минуте. Англичане победили голландцев

В Дортмунде состоялся второй полуфинал чемпионата Европы по футболу. Англичане победили сборную Нидерландов 2:1.

В финале встретятся сборные Испании и Англии.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис (90 + 3, Бробби), де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Симонс (90 + 3, Зиркзее), Рейндерс, Мален (46, Вегхорст), Депай (35, Верман), Гакпо.

Англия: Пикфорд, Триппьер (46, Люк Шоу), Гехи, Стоунз, Уокер, Сака (90 +3, Конса) , Райс, Майну (90 + 3, Галлахер), Беллингем, Фоден (81, Палмер), Кейн (81, Уоткинс).

Атаковали англичане (неспешно, правда), а счет открыли голландцы. На 7-й минуте Симонс из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю "девятку" 1:0.

На 9-й минуте Беллингем стал жонглировать мячом головой. Кто-то из голландцев ему попытался помешать и боднул.

На 13-й минуте Кейн пробил издали. Вратарь парировал мяч, летевший в нижний угол. Через минуту Кейн из убойной позиции пробил мимо. Еще и получил повреждение. После просмотра видеоповтора судья за этот эпизод назначил пенальти. На 18-й минуте Кейн реализовал пенальти 1:1.

На 23-й минуте Майну напавил мяч в штрафную. Фоден протолкнул мяч мимо вратаря. Думфрис вынес мяч с линии.

На 30-й минуте после подачи углового Думфрис пробил головой. Мяч попал в перекладину.

На 32-й минуте Фоден нанес обводящий удар метров с 25. Мяч задел штангу и вылетел за пределы поля.

В первом тайме Депай получил травму и был заменен.

Второй тайм начался с атак англичан.

Голландцы периодически перехватывали инициативу.

Первый опасный момент во втором тайме создали "оранжевые". На 66-й минуте Верман навесил со штрафного. Ван Дейк нанес удар метров с 10. Пикфорд парировал. На 68-й минуте Гакпо навесил. Вратарь с трудом перевел мяч на угловой.

На 80-й минуте англичане забили. Гол отменен из-за офсайда. На 90-й минуте Уоткинс принял мяч в штрафной и пробил в дальний нижний угол 1:2.