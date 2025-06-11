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Чемпионат мира по гиревому спорту. Израильтяне завоевали 18 медалей

Тяжелая атлетика
время публикации: 11 июня 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 08:18
Чемпионат мира по гиревому спорту. Израильтяне завоевали 18 медалей
AP Photo/Jeff Chiu

В Италии завершился чемпионат мира по гиревому спорту. Израильтяне завоевали 18 медалей, в том числе 5 золотых.

В медальном зачете первое место заняли итальянцы, второе - американцы, третье - бразильцы.

Израильтянка Ошрат Гринштейн выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Израильтянка Шина Авиталь выполнила норматив мастера спорта элитного класса.

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