Чемпионат мира по гиревому спорту. Израильтяне завоевали 18 медалей
время публикации: 11 июня 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 08:18
В Италии завершился чемпионат мира по гиревому спорту. Израильтяне завоевали 18 медалей, в том числе 5 золотых.
В медальном зачете первое место заняли итальянцы, второе - американцы, третье - бразильцы.
Израильтянка Ошрат Гринштейн выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Израильтянка Шина Авиталь выполнила норматив мастера спорта элитного класса.
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