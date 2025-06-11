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Поляки проиграли финнам. Голландцы забили 8 голов. Результаты отборочных матчей

Футбол
время публикации: 11 июня 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 07:47
Сербия - Андорра 3:0
AP Photo/Vlasov Sulaj

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Финны победили поляков 2:1.

Финляндия - Польша 2:1

Латвия - Албания 1:1

Нидерланды - Мальта 8:0

Румыния - Кипр 2:0

Сан-Марино - Австрия 0:4

Все голы были забиты в первые 27 минут.

Сербия - Андорра 3:0

Все голы забил Александр Митрович (Аль-Хиляль).

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