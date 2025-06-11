Поляки проиграли финнам. Голландцы забили 8 голов. Результаты отборочных матчей
время публикации: 11 июня 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 07:47
Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Финны победили поляков 2:1.
Финляндия - Польша 2:1
Латвия - Албания 1:1
Нидерланды - Мальта 8:0
Румыния - Кипр 2:0
Сан-Марино - Австрия 0:4
Все голы были забиты в первые 27 минут.
Сербия - Андорра 3:0
Все голы забил Александр Митрович (Аль-Хиляль).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025