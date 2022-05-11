Чемпионат Испании. Болельщица разделась во время матча
Самым ярким событием матча 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" (Бильбао) - "Валенсия" стал стриптиз болельщицы баскской команды.
Игра завершилась со счетом 0:0.
Фото и видео ярчайшего момента матча опубликовал сайт sport.ua.
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