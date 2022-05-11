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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 07:18

Чемпионат Испании. Болельщица разделась во время матча

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Болельщики "Атлетика" (Бильбао)

Самым ярким событием матча 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" (Бильбао) - "Валенсия" стал стриптиз болельщицы баскской команды.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Фото и видео ярчайшего момента матча опубликовал сайт sport.ua.

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