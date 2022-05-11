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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 06:59

Израильский дзюдоист Ор Сасон завершает карьеру

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Израильский дзюдоист Ор Сасон завершает карьеру

31-летний израильский дзюдоист Ор Сасон завершает карьеру, сообщает "Исраэль а-Йом".

В четверг, 12 мая, он объявит об этом на пресс-конференции, в которой будут участвовать глава Федерации дзюдо Израиля и тренер сборной Израиля.

Ор Сасон не принимал участия в турнирах после окончания Токийской олимпиады.


Он выступал в весовой категории свяше 100 кг. Ор Сасон - двукратный бронзовый призер олимпийских игр, чемпион Маккабиады 2009 года, многократный победитель турниров Гран-при и "Большого шлема", серебряный призер Европейских игр 2015 года, серебряный призер чемпионата Европы 2016 года. .

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