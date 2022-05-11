Израильский дзюдоист Ор Сасон завершает карьеру
31-летний израильский дзюдоист Ор Сасон завершает карьеру, сообщает "Исраэль а-Йом".
В четверг, 12 мая, он объявит об этом на пресс-конференции, в которой будут участвовать глава Федерации дзюдо Израиля и тренер сборной Израиля.
Ор Сасон не принимал участия в турнирах после окончания Токийской олимпиады.
Он выступал в весовой категории свяше 100 кг. Ор Сасон - двукратный бронзовый призер олимпийских игр, чемпион Маккабиады 2009 года, многократный победитель турниров Гран-при и "Большого шлема", серебряный призер Европейских игр 2015 года, серебряный призер чемпионата Европы 2016 года. .
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 мая 2022
Дзюдо. Европейский кубок. В финале израильтянин проиграл египтянину. Инбаль Шемеш завоевала золото
Дзюдо. Европейский кубок. В финале израильтянин проиграл египтянину. Инбаль Шемеш завоевала золото
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 мая 2022
Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль
Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
Чемпионат Европы по дзюдо. Гили Шарир завоевала бронзовую медаль
Чемпионат Европы по дзюдо. Гили Шарир завоевала бронзовую медаль