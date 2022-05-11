Победный гол Мане. "Ливерпуль" догнал "Манчестер Сити"

В перенесенном матче тридцать третьего тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях одержал волевую победу над "Астон Вилой" 2:1.

У "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" по 86 очков, но у "горожан" есть игра в запасе.

"Красные" владели большим преимуществом (61% владения мячом, 17:9 по ударам, 6:4 по точным ударам, 3:2 по угловым).

На третьей минуте затяжная атака команды Стивена Джеррарда завершилась голом. Дуглас Луис пробил головой. Аллисон мяч парировал. Луис добил мяч в сетку 1:0.

"Красные" отыгрались через 3 минуты. Навес со штрафного. Защитник замешкался и не вынес мяч. Ван Дейк пробил по воротам. Получилось несильно, но Матип подправил мяч в ворота 1:1.

На 20-й минуте мог забить Мане - мяч пролетел впритирку со штангой.

Через 3 минуты голкипер гостей вышел за пределы штрафной и сделал неточный пас. Уоткинс подарком не воспользовался. Через 2 минуты хозяева могли забить после подачи углового. Мяч после удара Ингза головой пролетел выше ворот.

На 65-й минуте Диас прострелил. Садио Мане головой отправил мяч в дальний угол 1:2.

На 68-й минуте Ингз вышел один на один. Аллисон отразил мяч.