Чемпионат Европы по дзюдо. Гили Шарир завоевала бронзовую медаль
В Болгарии продолжается чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Гили Шарир (весовая категория до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.
В предварительных схватках она победила болгарку Йоану Манову, польку Ангелику Шиманьску. В четвертьфинале израильтянка проиграла венгерке Шофи Озбас (которая позже также завоевала бронзовую медаль).
В утешительной схватке Гили Шарир победила голландку Геке ван ден Берг, а в поединке за бронзовую медаль - испанку Кристину Кабана Перес.
Керен Примо (до 63 кг) проиграла в первой схватке будущей серебряной медалистке Лауре Файзу (Косово).
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