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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 17:33

Чемпионат Европы по дзюдо. Гили Шарир завоевала бронзовую медаль

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Чемпионат Европы по дзюдо. Гили Шарир завоевала бронзовую медаль

В Болгарии продолжается чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Гили Шарир (весовая категория до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.

В предварительных схватках она победила болгарку Йоану Манову, польку Ангелику Шиманьску. В четвертьфинале израильтянка проиграла венгерке Шофи Озбас (которая позже также завоевала бронзовую медаль).

В утешительной схватке Гили Шарир победила голландку Геке ван ден Берг, а в поединке за бронзовую медаль - испанку Кристину Кабана Перес.


Керен Примо (до 63 кг) проиграла в первой схватке будущей серебряной медалистке Лауре Файзу (Косово).

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