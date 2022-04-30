Чемпионат Европы по дзюдо. Гили Шарир завоевала бронзовую медаль

В Болгарии продолжается чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Гили Шарир (весовая категория до 63 кг) завоевала бронзовую медаль.

В предварительных схватках она победила болгарку Йоану Манову, польку Ангелику Шиманьску. В четвертьфинале израильтянка проиграла венгерке Шофи Озбас (которая позже также завоевала бронзовую медаль).

В утешительной схватке Гили Шарир победила голландку Геке ван ден Берг, а в поединке за бронзовую медаль - испанку Кристину Кабана Перес.

Керен Примо (до 63 кг) проиграла в первой схватке будущей серебряной медалистке Лауре Файзу (Косово).