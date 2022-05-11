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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 10:37

Умер легендарный центровой, восемь раз участвовавший в Матче всех звезд НБА

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Боб Ленье

10 мая на 74-м году жизни скончался легендарный американский баскетболист Боб Ленье, сообщает ESPN.

Центровой был одним из ведущих баскетболистов НБА 1970-х голов. Он восемь раз участвовал в матчах всех звезд НБА. Самый ценный игрок Матча всех звезд 1974 года.

Боб Ленье - первый номер драфта 1970 года. Он был включен в сборную новичков НБА 1971 года.


Он выступал за "Детройт Пистонс" и "Милуоки Бакс". Оба клуба вывели номер Боба Ленье из обращения.

В 1992 году он был включен в Зал славы баскетбола.

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