Умер легендарный центровой, восемь раз участвовавший в Матче всех звезд НБА
10 мая на 74-м году жизни скончался легендарный американский баскетболист Боб Ленье, сообщает ESPN.
Центровой был одним из ведущих баскетболистов НБА 1970-х голов. Он восемь раз участвовал в матчах всех звезд НБА. Самый ценный игрок Матча всех звезд 1974 года.
Боб Ленье - первый номер драфта 1970 года. Он был включен в сборную новичков НБА 1971 года.
Он выступал за "Детройт Пистонс" и "Милуоки Бакс". Оба клуба вывели номер Боба Ленье из обращения.
В 1992 году он был включен в Зал славы баскетбола.
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