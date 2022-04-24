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NEWSru.co.il :: Спорт24 апреля 2022 г., 07:21

Фьюри победил Уайта. Опубликовано видео нокаута

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Фьюри победил Уайта

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, нокаутировав Диллиана Уайта в шестом раунде.

После победы "Цыганский король" объявил о завершении карьеры, сказав, что теперь зрители смогут увидеть его только в выставочных поединках и WWE.

Видео нокаута опубликовано в твиттере.

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