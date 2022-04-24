Фьюри победил Уайта. Опубликовано видео нокаута

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, нокаутировав Диллиана Уайта в шестом раунде.

После победы "Цыганский король" объявил о завершении карьеры, сказав, что теперь зрители смогут увидеть его только в выставочных поединках и WWE.

Видео нокаута опубликовано в твиттере.