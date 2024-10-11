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Умер легендарный хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли

время публикации: 11 октября 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 07:26
Умер легендарный хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли
AP Photo/Michael Dwyer

На 93-м году жизни умер легендарный хоккеист Дон Маршалл, последний из легендарного "Монреаль Канадиенз", пять раз подряд завоевавшего Кубок Стенли (1956-60), сообщают канадские СМИ.

Левый нападающий выступал за "Монреаль Канадиенз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Баффало Сейбрз" и "Торонто Мейпл Лифс".

В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1176 игр, в которых набрал 589 очков (265 + 324).

В Кубке Стэнли Дон Маршалл сыграл 94 игры (8 + 15).

Он семь раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

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