Умер легендарный хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли
время публикации: 11 октября 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 07:26
На 93-м году жизни умер легендарный хоккеист Дон Маршалл, последний из легендарного "Монреаль Канадиенз", пять раз подряд завоевавшего Кубок Стенли (1956-60), сообщают канадские СМИ.
Левый нападающий выступал за "Монреаль Канадиенз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Баффало Сейбрз" и "Торонто Мейпл Лифс".
В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1176 игр, в которых набрал 589 очков (265 + 324).
В Кубке Стэнли Дон Маршалл сыграл 94 игры (8 + 15).
Он семь раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.
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