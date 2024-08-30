В автокатастрофе погибли известный хоккеист и его брат
время публикации: 30 августа 2024 г., 18:47 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 18:47
29 августа во время велосипедной прогулки в окрестностях Олдманс Тауншип, округ Салем, Нью-Джерси, погиб нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Джонни Годро и его брат Мэтью, сообщают американские СМИ.
Их сбил пьяный водитель.
Братья приехали на свадьбу их сестры Кэти.
В составе сборной США Джонни Годро - победитель молодежного чемпионата мира 2013 года, серебряный призер юношеского чемпионата мира 2010 года, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года.
В 2013-22 годах он выступал за "Калгари Флэймз". последние два сезона- за "Коламбус Блю Джекетс".
В регулярных чемпионатах НХЛ Джонни Годро сыграл 763 матча (243 гола + 500 результативных передач). В Кубке Стэнли - 42 игры (11 + 22).
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