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Умер лучший игрок чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи

время публикации: 18 сентября 2024 г., 13:26 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 13:34
Чемпионат мира 1990 года. Сальваторе Скиллачи в матче Италия - Аргентина
AP Photo

18 сентября на 60-м году жизни после продолжительной болезни умер легендарный итальянский футболист Сальваторе "Тото" Скиллачи, сообщает ВВС.

У бывшего футболиста в 2022 году был диагностирован рак.

Нападающий выступал за клубы "Мессина", "Ювентус", "Интер" (Милан) и "Джубило Ивата" (Япония).

В составе "Ювентуса" он - чемпион Италии 1990 года и обладатель Кубка УЕФА 1990 года.

В составе "Интера" - обладатель Кубка УЕФА 1994 года.

Сальваторе Скиллачи - лучший бомбардир и лучший игрок чемпионата мира 1990 гола. Бронзовый призер этого чемпионата мира.

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