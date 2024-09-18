Умер лучший игрок чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи

18 сентября на 60-м году жизни после продолжительной болезни умер легендарный итальянский футболист Сальваторе "Тото" Скиллачи, сообщает ВВС.

У бывшего футболиста в 2022 году был диагностирован рак.

Нападающий выступал за клубы "Мессина", "Ювентус", "Интер" (Милан) и "Джубило Ивата" (Япония).

В составе "Ювентуса" он - чемпион Италии 1990 года и обладатель Кубка УЕФА 1990 года.

В составе "Интера" - обладатель Кубка УЕФА 1994 года.

Сальваторе Скиллачи - лучший бомбардир и лучший игрок чемпионата мира 1990 гола. Бронзовый призер этого чемпионата мира.