Велоспорт. Израильтянка выиграла гонку по очкам в Брно

Израильские велосипедисты (велотрек) удачно выступили на турнирах в чешском городе Брно.

17-летняя юниорка Тамар Бецалель (Avia-Rudyco Cycling Team) стала победительницей гонки по очкам турнира 300 + 1.

17-летний юниор Саар Идан, как сообщалось ранее, завоевал бронзовую медаль в скретче в турнире 500+1.

В прошлом месяце в турнирах в Бельгии он завоевал одну золотую и две серебряные медали.