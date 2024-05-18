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Велоспорт. Израильтянка выиграла гонку по очкам в Брно

время публикации: 18 мая 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 09:32
Велоспорт. Израильтянка выиграла гонку по очкам в Брно
AP Photo/Esteban Felix

Израильские велосипедисты (велотрек) удачно выступили на турнирах в чешском городе Брно.

17-летняя юниорка Тамар Бецалель (Avia-Rudyco Cycling Team) стала победительницей гонки по очкам турнира 300 + 1.

17-летний юниор Саар Идан, как сообщалось ранее, завоевал бронзовую медаль в скретче в турнире 500+1.

В прошлом месяце в турнирах в Бельгии он завоевал одну золотую и две серебряные медали.

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