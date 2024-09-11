Отборочный матч чемпионата мира. Сенсационное поражение бразильцев

В матче восьмого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года бразильцы сенсационно проиграли сборной Парагвая 0:1.

Первая же атака парагвайцев стала голевой. На 20-й минуте Диего Гомес (Интер Майами) из полукруга перед штрафной пробил в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:0. Это второй гол парагвайцев в восьми матчах отборочного турнира.

В первом тайме бразильцы создали один опасный момент.