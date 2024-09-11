x
11 сентября 2024
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2024
|
11 сентября 2024
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира. Сенсационное поражение бразильцев

время публикации: 11 сентября 2024 г., 10:07 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 10:07
Гол Диего Гомеса
AP Photo/Jorge Saenz

В матче восьмого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года бразильцы сенсационно проиграли сборной Парагвая 0:1.

Первая же атака парагвайцев стала голевой. На 20-й минуте Диего Гомес (Интер Майами) из полукруга перед штрафной пробил в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:0. Это второй гол парагвайцев в восьми матчах отборочного турнира.

В первом тайме бразильцы создали один опасный момент.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Лига наций. Дубль и сотый матч Гарри Кейна
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Лига наций. Рекорд Криштиану Роналду
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Отборочный матч чемпионата мира. Бенефис Хамеса Родригеса. Колумбийцы победили аргентинцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Лига наций. Дубль Шульца. Украинцы проиграли сборной Чехии