Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Грузии

В Вильнюсе продолжается турнир второй зональной группы "Европа - Африка" Кубка Билли Джин Кинг (теннисные женские сборные).

Сборная Израиля заняла второе место в группе и участвует в плэй-офф за 4-6 места.

В первом матче плэй-офф израильтянки победили сборную Грузии 2:1.

Мика Бухник победила Зозию Кардаву 6:4, 6:2.

Алиан Зак проиграла Екатерине Горгодзе 2:6, 2:6.

Мика Бухник и Карин Алтори победили Зозию Кардаву и Нателу Дзаламидзе 6:3, 7:5.