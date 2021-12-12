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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 15:10

"Зенит" и "Динамо" сыграли вничью. Клаудиньо не реализовал пенальти

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"Зенит" и "Динамо" сыграли вничью. Клаудиньо не реализовал пенальти

В матче 18-го тура чемпионата России питерский "Зенит" сыграл вничью с московским "Динамо" 1:1. Эту игру можно было считать матчем за звание "зимнего чемпиона" (лидера первенства к зимнему перерыву). Москвичей в борьбе за "титул" устраивала только победа.

"Динамо": Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев (Паршивлюк, 90+3), Захарян, Фомин, Моро, Макаров, Тюкавин (Игбун, 84), Грулев

"Зенит": Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Оздоев, 46), Кузяев (Сутормин, 87), Малком (Ерохин, 46), Мостовой (Круговой, 87), Клаудиньо (Кузнецов, 90+4)


На 11-й минуте гости не реализовали пенальти. Клаудиньо пробил мимо.

На 34-й минуте гости провели быструю контратаку. Малком прошел через полполя и сбросил мяч на фланг. Караваев прострелил. Клаудиньо протолкнул мяч в сетку 0:1.

На 72-й минуте Макаров сделал пас по боковой линии штрафной. Варела навесил на дальнюю штангу. Скопинцев сравнял счет 1:1.

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