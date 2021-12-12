Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов

В Хорватии завершился турнир по фигурному катанию 2021 CS Golden Spin of Zagreb (Серия "Челленджер"). В соревнованиях мужчин победил канадец Киган Мессинг, набравший (255.07 балла).

На втором месте россиянин Андрей Мозалев (252.15), который был лучшим в произвольной программе. На третьем месте американец Джимми Ма (250,97).

Результаты израильтян: Алексей Быченко (13-е место, 211.55), Марк городницкий (15-е место, 204.62) и Даниэль Самохин (23-е место, 182.97).

В соревнованиях танцевальных пар победили американцы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (191.32).(победители молодежного чемпионата мира 2014 года)

Израильтяне Марина и Михаил Носовицкие заняли восьмое место (150.23).