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Чемпионом мира по шахматам стал Доммараджу Гукеш

Шахматы
Знаменитые спортсмены
время публикации: 12 декабря 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 15:42
Чемпионом мира по шахматам стал Доммараджу Гукеш
AP Photo/Denes Erdos

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. Чемпионом стал Доммараджу Гукеш.

18-летний индиец победил в 14-й партии Дина Лижэня.

В решающей партии соперники не хотели рисковать. Комментаторы склонялись к тому, что она завершится вничью и чемпион определится на тай-брейке.

По мнению экспертов, Дин Лижэнь на 55-м ходу совершил фатальную ошибку , которая привела к поражению.

Счет в матче стал 7.5:6.5. Из 14 партий с классическим контролем времени Доммараджу Гукеш выиграл три, его соперник - две.

18-летний гроссмейстер стал 18-м чемпионом мира по шахматам.

Доммараджу Гукеш - самый молодой чемпион мира по шахматам, самый молодой победитель турнира претендентов.

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