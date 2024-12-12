Прокуратура Швеции закрыла дело в отношении Мбаппе
время публикации: 12 декабря 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 12:22
Прокуратура Швеции закрыла дело в отношении форварда "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе, которого подозревали в изнасиловании.
В заявлении прокуратуры говорится, "расследование по подозрению в изнасиловании в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года закрыто".
Следователь Марина Чиркова, которая вела дело, заявила, что "доказательств недостаточно для продолжения жеда".
Расследование было начато 14 октября.
Килиан Мбаппе в указанное время отдыхал в этом отеле.
Прокуратура не называла футболиста обвиняемым.
Но в СМИ появилась информация, что женщина, подавшая жалобу, обвиняла именно Килиана Мбаппе.
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