Победители турнира претендентов: 17-летний Доммараджу Гукеш и экс-чемпионка мира Тань Чжуньи

В Торонто завершились мужской и женский турниры претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.

Самым молодым победителем турнира претендентов в истории стал 17-летний Доммараджу Гукеш, набравший 9 очков. По 8.5 очков набрали Ян Непомнящий (Россия), Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба США). Российский гроссмейстер не проиграл ни одной партии.

Доммараджу Гукеш в матче за звание чемпиона мира по шахматам встретится с Дэн Лиженем (Китай).

Победительницей турнира претенденток стала 16-я чемпионка мира Тань Чжуньи, набравшая 9 очков. Лэй Тинцзе, Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру набрали по 7.5 очков.

Тань Чжуньи в поединке за звание чемпионки мира по шахматам встретится с Цзюй Вэньцзюнь.