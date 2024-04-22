Победители турнира претендентов: 17-летний Доммараджу Гукеш и экс-чемпионка мира Тань Чжуньи
время публикации: 22 апреля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 09:40
В Торонто завершились мужской и женский турниры претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.
Самым молодым победителем турнира претендентов в истории стал 17-летний Доммараджу Гукеш, набравший 9 очков. По 8.5 очков набрали Ян Непомнящий (Россия), Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба США). Российский гроссмейстер не проиграл ни одной партии.
Доммараджу Гукеш в матче за звание чемпиона мира по шахматам встретится с Дэн Лиженем (Китай).
Победительницей турнира претенденток стала 16-я чемпионка мира Тань Чжуньи, набравшая 9 очков. Лэй Тинцзе, Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру набрали по 7.5 очков.
Тань Чжуньи в поединке за звание чемпионки мира по шахматам встретится с Цзюй Вэньцзюнь.
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