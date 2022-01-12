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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 18:28

Из-за коронавируса приостановлен регулярный чемпионат КХЛ

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Из-за коронавируса приостановлен регулярный чемпионат КХЛ

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и значительным количеством заболевших игроков и тренеров, руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение приостановить регулярный чемпионат КХЛ.

В заявлении, размещенном на официальном сайте Лиги, говорится:

"По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).


В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно".

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