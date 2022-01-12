Иерусалим:
6 - 16°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
11 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 18:08

Сенсация в "орлиной битве". Тунисцы проиграли сборной Мали

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На 77-й минуте тунисцы не реализовали пенальти. Мяч после удара Вахби Хазри (Сент-Этьен) парировал Ибрагим Мункоро

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, тунисцы неожиданно уступили сборной Мали 0:1.

Тунис: Бен Саид, Ифа (Тугар, 81), Тальби, Бронн, Маалул, Матлути, Меджбри (Кауи, 46), Скири, Лайдуни (Слимане, 67), Хазри, Слити

Мали: Мункоро, Амари Траоре, Куяте, Массадио Айдара, Сако, Амаду Айдара (Кулибали, 81), Самассеку, Адама Носс Траоре (Биссума, 59), Коне (Думбья, 73), Дженепо (Туре, 81), Адама Малуда Траоре (Кулибали, 73)

Малийцы одержали пятую сухую победу подряд, а не пропускают в семи матчах подряд.


"Орлиная битва" ("орлы Карфагена" против "орлов") не была богата на моменты. В первом тайме малийцы несколько раз пробили издали.

В начале второго тайма Схири заметил, что вратарь соперника далеко вышел из ворот, пробил издали. Чуть выше.

На 48-й минуте Ибраима Коне (Сарпсборг, Норвегия) реализовал пенальти 0:1.

На 56-й минуте Хазри опасно исполнил штрафной, Вратарь парировал мяч, летевший под перекладину. На 65-й минуте бывший полузащитник "Марселя" Саиф Эддин Хауи (Клермон) пробил метров с 40. Вратарь с трудом перевел мяч на угловой.

На 77-й минуте тунисцы не реализовали пенальти. Мяч после удара Вахби Хазри (Сент-Этьен) парировал Ибрагим Мункоро (Мазенбе, Лубумбаши, ДР Конго).

На 87-й минуте за грубую игру в центре поля был удален Эль Биляль Туре (Реймс).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Кубок африканских наций. Тренировка сборной Мали была прервана из-за перестрелки
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Чемпионат Италии. Островитяне забили победный гол на последних секундах матча
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Чемпионат Англии. Победный вратарский автогол
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Тель-авивский "Маккаби" победил в серии пенальти. Результаты матчей Кубка Израиля

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:28 Из-за коронавируса приостановлен регулярный чемпионат КХЛ
18:08 Сенсация в "орлиной битве". Тунисцы проиграли сборной Мали
17:25 Кубок африканских наций. Тренировка сборной Мали была прервана из-за перестрелки
13:29 В ДТП погиб призер Лондонской олимпиады
13:04 Чемпионат Италии. Островитяне забили победный гол на последних секундах матча
12:40 "Маккаби" усилился бывшим защитником "Детройта" и "Хьюстона"
12:20 Чемпионат Англии. Победный вратарский автогол
11:51 В США умер советский пловец, призер Московской олимпиады
10:57 Тель-авивский "Маккаби" победил в серии пенальти. Результаты матчей Кубка Израиля
10:29 Погиб защитник сборной Турции
Загрузка...