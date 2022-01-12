Сенсация в "орлиной битве". Тунисцы проиграли сборной Мали

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, тунисцы неожиданно уступили сборной Мали 0:1.

Тунис: Бен Саид, Ифа (Тугар, 81), Тальби, Бронн, Маалул, Матлути, Меджбри (Кауи, 46), Скири, Лайдуни (Слимане, 67), Хазри, Слити

Мали: Мункоро, Амари Траоре, Куяте, Массадио Айдара, Сако, Амаду Айдара (Кулибали, 81), Самассеку, Адама Носс Траоре (Биссума, 59), Коне (Думбья, 73), Дженепо (Туре, 81), Адама Малуда Траоре (Кулибали, 73)

Малийцы одержали пятую сухую победу подряд, а не пропускают в семи матчах подряд.

"Орлиная битва" ("орлы Карфагена" против "орлов") не была богата на моменты. В первом тайме малийцы несколько раз пробили издали.

В начале второго тайма Схири заметил, что вратарь соперника далеко вышел из ворот, пробил издали. Чуть выше.

На 48-й минуте Ибраима Коне (Сарпсборг, Норвегия) реализовал пенальти 0:1.

На 56-й минуте Хазри опасно исполнил штрафной, Вратарь парировал мяч, летевший под перекладину. На 65-й минуте бывший полузащитник "Марселя" Саиф Эддин Хауи (Клермон) пробил метров с 40. Вратарь с трудом перевел мяч на угловой.

На 77-й минуте тунисцы не реализовали пенальти. Мяч после удара Вахби Хазри (Сент-Этьен) парировал Ибрагим Мункоро (Мазенбе, Лубумбаши, ДР Конго).

На 87-й минуте за грубую игру в центре поля был удален Эль Биляль Туре (Реймс).