Рейтинг WTA перед Открытым чемпионатов Австралии
время публикации: 12 января 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 15:40
Матчи Открытого чемпионата Австралии уже начались. Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.
Возглавляет рейтинг Арина Соболенко (Беларусь).
В первую десятку входят Ига Швентек (Польша), Коко Гофф 9США), Жасмин Паолини (Италия), Чжэн Цинвэнь (Китай), Джессика Пегула (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Эмма Наварро (США), Барбора Крейчикова (Чехия), Дарья Касаткина (Россия).
Сильнейшая теннисистка Израиля Лина Глушко осталась на 207-м месте.
Мика Бухник занимает 1088-е место.
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