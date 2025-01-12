Рейтинг АТР перед Открытым чемпионатов Австралии

Матчи Открытого чемпионата Австралии уже начались. Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала новый рейтинг.

Лидирует Янник Синнер (Италия).

В первую десятку входят Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Тейлор Фриц (США), Даниил Медведев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Новак Джокович (Сербия), Алекс де Минор (Австралия), Андрей Рублев (Россия), Григор Димитров (Болгария).

Сильнейший теннисист Израиля - Ишай Олиэль поднялся с 520-го на 518-е место. Орель Кимхи поднялся с 525-го места на 522-е.

В первую тысячу входят Даниэль Цукерман (526-е место) и Амит Валес (905).