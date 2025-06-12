Во время тестовых заездов чемпионата Европы погиб 21-летний автогонщик

Во время тестовых заездов в Польше погиб 21-летний итальянский автогонщик Маттео Доретто, сообщает ТАСС.

Он попал в аварию при подготовке к этапу чемпионата Европы по ралли.

Штурман экипажа Самуэле Пеллегрино не пострадал.

Маттео Доретто в 2024 году стал чемпионом Италии среди юниоров, что дало ему право принять участие в чемпионате Европы.