Во время тестовых заездов чемпионата Европы погиб 21-летний автогонщик
время публикации: 12 июня 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 08:51
Во время тестовых заездов в Польше погиб 21-летний итальянский автогонщик Маттео Доретто, сообщает ТАСС.
Он попал в аварию при подготовке к этапу чемпионата Европы по ралли.
Штурман экипажа Самуэле Пеллегрино не пострадал.
Маттео Доретто в 2024 году стал чемпионом Италии среди юниоров, что дало ему право принять участие в чемпионате Европы.
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