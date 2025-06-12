Умер бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Молдовы

9 июня на 56-м году жизни умер известный украинский и молдавский футболист Владислав Немешкало, сообщают украинские СМИ.

Он выступал за клубы "Ворскла" (Полтава), "Динамо" (Киев), "Динамо" (Ирпень), СКА (Киев), "Тилигул" (Тирасполь), "Чардафон" (Болгария), "Кремень" (Кременчуг), "Нива" (Винница), "Николаев". "Торпедо" (Волжский), "Сатурн" (Раменское), "Таврия" (Симферополь), "Сула" (Лубны), "Электрон" (Ромны), "Нефтяник" (Ахтырка), "Регар ТАДАЗ" (Турсунзаде, Таджикистан).

В 1994 году Владислав Немешкало сыграл два матча за сборную Молдовы.

В 2003-05 годах он работал в тренерском штабе одесского "Черноморца".