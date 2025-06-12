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Спорт

Плавание. Саммер Макинтош установила мировой рекорд

Рекорды мира
Плавание
время публикации: 12 июня 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 08:41
Плавание. Саммер Макинтош установила мировой рекорд
AP Photo/Denes Erdos

18-летняя канадка Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным стилем - 4 минуты 23.65 секунды.

Она установила рекорд в заплыве чемпионата Канады.

За последние пять дней Саммер Макинтош установила три мировых рекорда: 200 м комплексным стилем (2 минуты 5.7 секунды) и 400 м вольным стилем (3 минуты 54.18 секунды).

Саммер Макинтош - трехкратная олимпийская чемпионка.

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