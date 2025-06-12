Плавание. Саммер Макинтош установила мировой рекорд

18-летняя канадка Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным стилем - 4 минуты 23.65 секунды.

Она установила рекорд в заплыве чемпионата Канады.

За последние пять дней Саммер Макинтош установила три мировых рекорда: 200 м комплексным стилем (2 минуты 5.7 секунды) и 400 м вольным стилем (3 минуты 54.18 секунды).

Саммер Макинтош - трехкратная олимпийская чемпионка.