Легендарный велогонщик объявил о завершении карьеры
После окончания пятого этапа многодневки "Джиро д`Италия" (этап завершился в Мессине) легендарный итальянский велогонщик Винченцо Нибали (уроженец Мессины) объявил, что по окончании сезона завершит карьеру и это его последняя "Джиро".
Винченцо Нибали один из семи велогонщиков, побеждавших во всех трех гонках Гран тура. Он чемпион "Джиро д`Италия" 2013 и 2016 годов, "Тур де Франс" 2014 года, "Вуэльты" 2010 года.
Винченцо Нибали - двукратный чемпион Италии и победитель многих однодневных гонок.
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