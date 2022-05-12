Легендарный велогонщик объявил о завершении карьеры

После окончания пятого этапа многодневки "Джиро д`Италия" (этап завершился в Мессине) легендарный итальянский велогонщик Винченцо Нибали (уроженец Мессины) объявил, что по окончании сезона завершит карьеру и это его последняя "Джиро".

Винченцо Нибали один из семи велогонщиков, побеждавших во всех трех гонках Гран тура. Он чемпион "Джиро д`Италия" 2013 и 2016 годов, "Тур де Франс" 2014 года, "Вуэльты" 2010 года.

Винченцо Нибали - двукратный чемпион Италии и победитель многих однодневных гонок.