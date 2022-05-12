"Атлетико" победил в гостях и потеснил "Севилью"
Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. Столичный "Атлетико" в гостях победил "Эльче" 2:0 и поднялся на третье место.
Алапвес - Эcпаньол (Барселона) 2:1
Каталонцы выполнили задачу на сезон - остались в элите.
"Алавес" находится в зоне вылета.
Осасуна (Памплона) - Хетафе 1:1
Севилья - Мальорка 0:0
Не сумев победить аутсайдера, "Севилья" пропустила на третье место "Атлетико".
Островитяне находятся в зоне вылета, хотя шансы спастись еще есть.
Эльче - Атлептико (Мадрид) 0:2
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// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
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