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Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Израильтянин Петр Пальчик завоевал бронзовую медаль

время публикации: 12 мая 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 16:34
Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Израильтянин Петр Пальчик завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Vincent Thian

Сегодня в Казахстане завершится турнир "Большого шлема" по дзюдо. Израильтянин Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он победил Автара Сингха (Индия), россиянина Адама Сангариева.

В четвертьфинале Петр Пальчик проиграл хорвату Златко Кумричу.

В утешительной схватке израильтянин победил датчанина Матиаса Мадсена, в поединке за бронзовую медаль - поляка Петра Кучеру.

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