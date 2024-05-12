Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Израильтянин Петр Пальчик завоевал бронзовую медаль

Сегодня в Казахстане завершится турнир "Большого шлема" по дзюдо. Израильтянин Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он победил Автара Сингха (Индия), россиянина Адама Сангариева.

В четвертьфинале Петр Пальчик проиграл хорвату Златко Кумричу.

В утешительной схватке израильтянин победил датчанина Матиаса Мадсена, в поединке за бронзовую медаль - поляка Петра Кучеру.