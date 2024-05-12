Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Израильтянин Петр Пальчик завоевал бронзовую медаль
время публикации: 12 мая 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 16:34
Сегодня в Казахстане завершится турнир "Большого шлема" по дзюдо. Израильтянин Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг) завоевал бронзовую медаль.
Он победил Автара Сингха (Индия), россиянина Адама Сангариева.
В четвертьфинале Петр Пальчик проиграл хорвату Златко Кумричу.
В утешительной схватке израильтянин победил датчанина Матиаса Мадсена, в поединке за бронзовую медаль - поляка Петра Кучеру.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2024